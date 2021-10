Haus wegen Kellerbrand evakuiert – war es Brandstiftung?

Kurz nach 5 Uhr am Samstagmorgen ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über den Kellerbrand in Castrisch ein, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Der Anrufer versuchte mit weiteren Personen, den Brand einzudämmen, was grösstenteils gelang. Die knapp zwanzig Personen, die sich im Haus befanden, begaben sich selbstständig ins Freie. Die fünfzehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Ilanz/Glion löschten den Brand. Zwei Personen begaben sich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ärztliche Kontrolle. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Im Vordergrund der Ermittlungen zur Brandursache stehe Brandstiftung durch eine Hausbewohnerin, heisst es.