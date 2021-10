Fahrunfähige Lenkerin nach mehreren Kollisionen angehalten

Aufgrund der Beschädigungen am Auto müsse dieses während der Fahrt in Richtung Süden mehrmals kollidiert sein, teilt die Polizei mit. In Sufers kollidierte das Fahrzeug nach dem Traversatunnel mit Verkehrsführungs-Elementen und streifte im Cassanawaldtunnel in Nufenen ein Auto aus der Gegenrichtung. Die bei der Kantonspolizei Graubünden eingegangenen Meldungen deuten darauf hin, dass mehrere Verkehrsteilnehmende durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden. Sämtliche Personen, die Feststellungen mit der erwähnten Fahrt machen können oder gefährdet wurden, melden sich bitte beim Verkehrsstützpunkt Sud in San Bernardino, Telefon 091 822 85 00. (so)