Töffunfall in Mollis geht glimpflich aus

Am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich auf der Kerenzerbergstrasse in Mollis ein Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Unfall geschah, als ein 18-jähriger Töfffahrer, der in Fahrtrichtung Filzbach unterwegs war, beim Forenwald mit einem Auto zusammenstiess. Laut Kantonspolizei kollidierte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde beim Unfall niemand, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen Sachschaden. (mea)