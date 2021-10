Ladung ungenügend gesichert

Durch die heftige Kollision verletzte sich der Automobilist und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am aufgefahrenen Lieferwagen sowie am Auto entstand Totalschaden.

Der 45-jährige Lieferwagenlenker wird durch die Kantonspolizei Graubünden wegen ungenügender Ladungssicherung zur Anzeige gebracht.