Mehrere Drogenhändler in Glarus angezeigt

Bereits im Frühjahr stellte die Kantonspolizei in Mollis bei einer Personenkontrolle eines 25-Jährigen rund 100 Gramm Cannabis sicher, wie es in der Mitteilung heisst. Während des Ermittlungsverfahrens wurden fünf Häuser durchsucht und vier Personen im Alter zwischen 23 und 27 Jahren vorläufig verhaftet. Laut Medienmitteilung bewegt sich die gesamthaft gehandelte Menge an Cannabis im zweistelligen Kilobereich, dazu Kokain im dreistelligen Grammbereich. (mea)