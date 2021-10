Kollision an Kreuzung in Mollis

In Mollis ist es am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung der Kanalstrasse und der Bahnhofstrasse zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Unfall ereignete sich, als ein 33-Jähriger mit seinem Lieferwagen auf der Kanalstrasse in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs war.

An der Kreuzung übersah der Mann ein Auto, das von Näfels in Richtung Mollis fuhr. Der Lieferwagen prallte in das Auto, welches sich laut Kantonspolizei durch die Kollision drehte und mit einer angrenzenden Mauer zusammenstiess. Die 48-jährige Autofahrerin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Glarus gebracht. Sowohl am Auto als auch am Lieferwagen entstand Sachschaden. (so)