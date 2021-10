Verlorene Stütze schadet zwei Fahrzeugen

Ein Autofahrer war am Montag kurz vor 11 Uhr auf der Autobahn A13 in Richtung Sargans unterwegs. In Maienfeld löste sich an seinem Anhänger eine Abstellstütze und fiel auf die Fahrbahn. Das darauffolgende Auto konnte der Abstellstütze ausweichen, es geriet jedoch ins Schleudern und prallte in einen Wildschutzzaun. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mit.