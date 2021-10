Auto kollidiert mit Töff 

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Rösslistrasse auf die Hauptstrasse in Richtung Oberurnen abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem vortrittsberechtigten Töfffahrer, der in Richtung Netstal unterwegs war. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, verletzte sich der 16-jährige Töfffahrer an der Hand. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem kam es während der Bergungs- und Räumungsarbeiten kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.