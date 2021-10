Verkehrsunfälle in Oberurnen und in Filzbach

Um 11.15 Uhr ereignete sich auf der Flechsenstrasse in Oberurnen ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin verliess von der Autobahn herkommend den Zubringer via Ausfahrt Nieder-/Oberurnen und beabsichtigte nach links in Richtung Weesen abzubiegen. Dabei übersah die 66-Jährige links ein vortrittsberechtigtes Auto, wie es heisst. Bei der Kollision zogen sich dessen Fahrer und Beifahrerin Prellungen zu. Sie begaben sich selbstständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mas)