Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen

Dem nachfolgenden 64-jährigen Lieferwagenfahrer sei es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig gelungen zu bremsen, was zu einer weiteren Kollision geführt habe. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, dabei konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. (so)