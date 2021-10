Wegen schlechter Sicht: Reisecar fährt zwei Autos auf

Am Sonntag kurz nach 09.30 Uhr ist ein Wohnmobil auf der Südrampe bei Mesocco von Süden in Richtung Norden gefahren. Aus technischen Gründen verursachte das Wohnmobil eine starke Rauchentwicklung im Landrüfetunnel. Zwei Autos, eines aus der Schweiz und eines aus Belgien, fuhren zur gleichen Zeit von Norden in Richtung Süden. Aufgrund der Rauchentwicklung im Landrüfetunnel stoppten die beiden Autos. Ein darauf folgender Reisecar bemerkte die Situation zu spät und fuhr in das Auto aus Belgien. Diese wurde daraufhin in das Auto aus der Schweiz gestossen.

Die Ambulanz brachte die vierköpfige Familie aus Belgien in das San-Giovanni-Krankenhaus nach Bellinzona. Ebenfalls vor Ort im Einsatz waren die Schadenwehr San Bernardino, die Feuerwehr Alta Mesolcina, sowie ein Abschleppdienst. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab. (so)