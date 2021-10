Versuchter Einbruch in Kilbi-Wagen

Der Einbruchsversuch geschah in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die unbekannte Täterschaft beschädigte einen Verkaufswagen eines Confiseurs an der Kilbi in Mollis. Der Wagen stand an der Vorderdorfsstrasse. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Die Täter versuchten, den Rollladen aufzudrücken, um in den Wagen zu kommen. Sie blieben jedoch erfolglos. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei Glarus sucht weiterhin Hinweise zum versuchten Einbruch unter 055 645 66 66. (so)