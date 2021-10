Totalschaden nach schneller Fahrt

Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 1 Uhr nachts unterwegs in Elm auf der Strasse in Richtung Waffenplatz Wichlen. Wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntagmorgen mitteilt, verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies geschah auf der Talfahrt aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Das Auto kollidierte mit einer Stützmauer. Verletzt wurde beim Unfall niemand, am Auto entstand ein Totalschaden. (so)