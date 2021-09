Landwirt rutscht mit Ladewagen in Baum 

Am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ist es in Näfels, Brunnenberg, zu einem Arbeitsunfall mit einer landwirtschaftlichen Maschine gekommen. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, geriet ein 56-jähriger Landwirt bei einem Wendemanöver im kupierten Gelände mit einem Ladewagen ins Rutschen. Nach über 100 Metern prallte das Fahrzeug in einem Baum beim Waldrand.