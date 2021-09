Unbekannter beschädigt Inselschutzpfosten

Am Freitag zwischen 15.50 Uhr und 18.15 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer mit dem Inselschutzpfosten an der Einspurstrecke Malixerstrasse in Richtung Churer Stadtzentrum kollidiert. Dabei wurde der Inselschutzpfosten aus der Verankerung gerissen. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, entfernte sich der Fahrer im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Es blieben lediglich Teile eines schwarzen Autos zurück.

Deshalb sucht die Stadtpolizei Chur Zeugen. Der flüchtige Autofahrer selbst oder Personen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich per Telefon unter der Nummer 081 254 53 00 melden. (so)