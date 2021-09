Fahrer beschädigt Inselschutzpfosten - Unfallfahrzeug ermittelt

Am Freitag um 18 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer mit dem Inselschutzpfosten an der Einspurstrecke Malixerstrasse in Richtung Churer Stadtzentrum kollidiert. Dabei wurde der Inselschutzpfosten aus der Verankerung gerissen. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, entfernte sich der Fahrer im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Es blieben lediglich Teile eines schwarzen Autos zurück.

Am Samstagmittag kommuniziert die Stadtpolizei Chur, dass das Unfallfahrzeug ermittelt werden konnte. Der Sachschaden am Fahrzeug und die auf der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile würden übereinstimmen. Der genaue Unfallhergang werde aber noch untersucht. (so)