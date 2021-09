Töfffahrerin prallt in Leitplanke

Eine 25-jährige Töfffahrerin ist am Mittwochabend in Begleitung ihres Partners auf der Julierstrasse von Silvaplana in Richtung Bivio gefahren. Auf der Talfahrt kurz unterhalb des Julier Hospiz stürzte sie und prallte gegen die Leitplanke. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, wurde die mittelschwer verletzte Frau von einem Ambulanzteam der Rettung Oberengadin medizinisch betreut und ins Spital nach Samedan gebracht.

Während der Bergungsarbeiten leitete die Kantonspolizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (ivk)