Bad Ragaz: Velofahrerin verletzt sich bei Sturz

Am Samstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr hat sich in Bad Ragaz ein Velounfall ereignet. Dies schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Eine 65-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr von Bad Ragaz in Richtung Vilters. Als sie von der Scadonsstrasse in den Malanggaweg einbog, um in Richtung Ponyauffangstation zu gelangen, übersah sie ein über den Weg gespanntes Nylonband und stürzte zu Boden.

Dabei verletzte sich die 65-Jährige eher leicht und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Gemäss der Kantonspolizei St. Gallen entstand am E-Bike ein sehr geringer Sachschaden. (so)