Lastwagenchauffeur klemmt Hand zwischen Stahl ein

Im Leimen in Glarus verletzte sich ein 53-jähriger Lastwagenchauffeur beim Abladen von Flachstahl. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, wurde mit einem Gabelstapler ein Stahlbund angehoben. Der Mann wollte die Kranhebegurte lösen, als der Bund mit dem Stahl kippte. Dabei klemmte er sich die Hand ein und zog sich Knochenbrüche zu, wie es in der Mitteilung heisst. Er wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gemacht. Die Umstände des Unfalls werden untersucht. (so)