Je ein Unfall in Bilten und in Näfels

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag, um 7.50 Uhr, von einer Hofausfahrt auf die Hauptstrasse in Richtung Bilten einbiegen. Dabei übersah die 60-Jährige links ein von Niederurnen herkommendes Auto, worauf es zur Kollision kam, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. In der Folge habe sich das vortrittsberechtigte Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen. Der 21-jährige Lenker habe sich beim Unfall leichte Verletzungen an den Händen zugezogen, welche ambulant hätten behandelt werden können. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden und während der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.