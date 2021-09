Autofahrerin übersieht vortrittsberechtigten Velofahrer

Eine 47-jährige Autolenkerin war am Montag um 12.10 Uhr in Glarus auf der Dr.-Joachim-Heer-Strasse in Richtung Spielhof unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Bei der Kreuzung zur Burgstrasse übersah die Autofahrerin rechts einen vortrittsberechtigten Velofahrer und es kam zu einer Kollision.