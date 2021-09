Fussgänger in Oberurnen angefahren, Autofahrer geflüchtet

Zwei Kollegen marschierten auf dem Radstreifen der Kantonsstrasse von Oberurnen in Richtung Näfels. Auf der Höhe des Tankgrabens erfasste ein dunkelfarbiges Auto einen der Fussgänger von hinten, wodurch dieser auf den Boden geschleudert wurde, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Näfels fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Durch den Aufprall erlitt der Fussgänger Verletzungen im Gesicht, Schürfwunden an den Händen, den Armen und Beinen. Er musste ins Spital gebracht werden.