Erst der Randstein, dann die Hausecke

Ein 37-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem Auto in Netstal von der Kantonsstrasse in Richtung Risi, wo er vorerst mit einem Randstein und schliesslich mit einer Hausecke kollidierte. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Der Fahrzeuglenker habe sich dabei nicht verletzt. Am Auto und an zwei Liegenschaften entstand jedoch Sachschaden. Dem Fahrzeuglenker sei der Führerausweis entzogen worden, teilt die Polizei mit.