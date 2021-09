91-Jährige wird im Dischmatal vermisst

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Samstagnachmittag eine Vermisstmeldung publiziert. Laut dieser wird im Dischmatal die 91-jährige deutsche Staatsangehörige Englert Margot gesucht. Letztmals sei sie am Freitagabend in der Ferienwohnung in Davos gesehen worden. Eine umfangreiche Suchaktion verlief bisher ergebnislos.

Englert Margot ist 1,56 Meter gross. Sie hat kurze weisse Haare, eine zierliche Statur und trägt eine Brille. Letztmals trug sie eine graue Strickjacke, Jeans und schwarze Turnschuhe. Wie es heisst, könnte die 91-Jährige verwirrt sein.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, soll sich bitte beim Polizeistützpunkt Davos unter der Nummer 081 257 63 50 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

