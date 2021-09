Auf Bahnübergang eingeschlossen: Zug kollidiert mit Anhänger

Wer in eine solche Situation gerät, soll wenn möglich Gas geben und die Schranke durchbrechen. Die Barrieren haben für solche Notfälle Sollbruchstellen, wie die Rhätische Bahn auf Anfrage der Kantonspolizei informiert. Ist das nicht möglich, soll man sich sofort vom Bahnübergang entfernen und sich in Sicherheit bringen. Grundsätzlich sollte man erst auf einen Bahnübergang fahren, wenn auf der andere Seite genügend Platz für die gesamte Fahrzeugkombination ist, wie es in der Mitteilung heisst. (so)