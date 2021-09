Auffahrkollisionen bei Abbiegmanövern

Ebenfalls am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr ereignete sich in Tiefencastel ein Unfall. Ein 49-jähriger Töfffahrer und seine 37-jährige Mitfahrerin fuhren von Savognin in Richtung Tiefencastel. Oberhalb von Tiefencastel wollte ein vorausfahrender Autofahrer in eine Seitenstrasse abbiegen.