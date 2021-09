18-jährige fährt wegen Übermüdung gegen Leitplanke

Eine Autofahrerin war in der Nacht auf Donnerstag Richtung Zürich unterwegs. Nach der Ausfahrt Bilten verlor eine 18-Jährige infolge Übermüdung die Kontrolle über ihr Auto, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden und das Auto wurde total beschädigt. (so)