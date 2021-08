Velofahrerin verletzt sich bei Unfall mit Lieferwagen

Der 35-jährige Lenker eines Lieferwagens war am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr auf der Kirchstrasse in Glarus unterwegs. Als er nach rechts in die Hauptstrasse einbiegen wollte, kollidierte er mit einer 33-jährigen Velofahrerin, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Sie sei vom Trottoir auf die Kirchstrasse gefahren und wollte diese überqueren.