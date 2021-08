Streifkollision zweier Züge im Verainatunnel

Kurz nach 13.15 Uhr am Samstag erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, wonach sich in Klosters im Vereinatunnel ein Bahnunfall ereignet habe. Gemäss den ersten Erkenntnissen kam es im Bereich des Tunnelportals zwischen einem Autozug und einem Personenzug zu einer Streifkollision, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt. Personen seien nicht verletzt worden. Durch den Unfall war der Personenverkehr im Vereinatunnel für rund drei Stunden unterbrochen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei Graubünden die genaue Unfallursache ab. (so)