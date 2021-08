16-jähriger Töfffahrer kollidiert mit Postauto

Ein 16-jähriger Lernfahrer fuhr am Samstag kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Töff auf der Calancastrasse talwärts Richtung Grono. Ausgangs des Tunnels Val del Infern kam er in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Postauto. Der Töfffahrer verletzte sich dabei leicht. Er sei von einem Rettungsteam des Servizio Ambulanza del Moesano notfallmedizinisch betreut und anschliessend ins Spital San Giovanni nach Bellinzona transportiert worden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.