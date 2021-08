Im Prättigau brennt ein Lieferwagen aus

Ein 27-Jähriger fuhr am Donnerstag kurz vor Mittag mit einem Lieferwagen mit Anhänger von Landquart kommend über die N28 in Richtung Klosters, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Im Tunnel Küblis habe das Zugfahrzeug kontinuierlich an Leistung verloren und der Lenker habe Rauch festgestellt.