Waldarbeiter bei Räumungsarbeiten verletzt

Ein 26-jähriger Waldarbeiter war am Mittwochmorgen in der Ortschaft Belen in San Vittore mit Räumungsarbeiten von Sturmholz beschäftigt. Kurz vor 9.00 Uhr wurde sein Bein bei Sägearbeiten von einem Wurzelstock eingeklemmt. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, hörten weitere Waldarbeiter den Mann um Hilfe rufen. Sie eilten zu ihm und konnten ihn aus der misslichen Lage befreien. Eine Rega-Crew brachte den Mann anschliessend ins Spital nach Bellinzona. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab. (so)