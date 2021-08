E-Bikerin kollidiert mit Lieferwagen

Am Mittwoch, kurz vor 14.00 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Lieferwagenfahrer über den Allemannweg zur Unteren Plessurstarsse und wollte anschliessend links abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 46-jährige E-Bike-Fahrerin über die Untere Plessurstrasse abwärts in Richtung Ringstrasse. Bei der Einmündung Allemannweg kam es zu einer frontal/seitlichen Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, stürzte die Velofahrerin und verletzte sich am Kopf. Die Rettung Chur brachte sie anschliessend ins Kantonsspital Graubünden. (so)