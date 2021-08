Töfffahrer verletzt sich bei Unfall in Mühlehorn

Am Montagabend gegen 19 Uhr kam es auf der Kerenzerbergstrasse in Mühlehorn zu einem Verkehrsunfall. Ein Töfffahrer fuhr im Tiefenwinkel zu schnell in eine Linkskurve. Er kollidiert daraufhin mit der rechten Leitplanke und prallte gegen die Mauer des Brückengeländers. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, verletzte sich der 66-Jährige an der Schulter und am Thorax. Die Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Glarus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (so)