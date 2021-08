Velofahrer kollidiert mit Auto

Auf der Schützenhausstrasse in Glarus hat am Montag um 13.20 Uhr ein Autofahrer einen Velofahrer angefahren. Der Schüler fuhr mit seinem Velo aus dem Fahrverbot auf den Fussgängerstreifen. Der Autofahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Keiner der Beteiligten verletzte sich beim Unfall. An den Fahrzeugen ist ein geringer Sachschaden entstanden.