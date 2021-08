Selbstunfall in Linthal

Ein 45-jähriger Autolenker fuhr am Sonntag gegen 10:30 Uhr mit seinem Personenwagen bergwärts in Richtung Urnerboden. Auf der Höhe Grüt brach das Heck des Fahrzeugs aus. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit der bergseitigen Strassenmauer. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (jac)