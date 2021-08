Ermittlungen gegen Glarner Cannabishändler abgeschlossen

Am Mittwoch, 24. Februar, konnte in Bilten ein 19-jähriger Schweizer wegen dringenden Verdachts des Handels mit grossen Mengen Marihuana festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des von ihm gelenkten Autos kamen rund ein halbes Kilo Marihuana und gegen hundert Gramm Haschisch zum Vorschein. Im Fahrzeug befanden sich zudem über 2500 Franken Bargeld, ein verbotenes Springmesser und eine Schreckschusspistole. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung am Wohnort des Beschuldigten konnte die Kantonspolizei Glarus nochmals über 300 Gramm Marihuana und über 20 Gramm Haschisch sicherstellen. Das Zwangsmassnahmengericht ordnete daraufhin Untersuchungshaft an. So fasst die Kantonspolizei Glarus das Geschehene in einer Mitteilung zusammen.