Rollerfahrer kollidiert mit Auto

Ein 77-jähriger Rollerfahrer war am Samstagmorgen in Glarus auf der Landstrasse in Richtung Schwanden unterwegs. Im Bereich Höchi übersah er, dass der Verkehr vor ihm stockte und prallte mit seinem Roller in das Heck eines vor ihm stehenden Autos, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der 77-Jährige erlitt Verletzungen und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Laut Polizei entstand an den beteiligten Unfallfahrzeugen Sachschaden. (kea)