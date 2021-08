Wenn die falsche Polizei anruft

In der Region Heinzenberg werden der Kantonspolizei Graubünden seit einem Monat vermehrt Anrufe sogenannter «falscher Polizisten» gemeldet. Personen geben sich dabei am Telefon für vermeintliche Polizistinnen oder Polizisten aus und versuchen, so an Geld oder Wertgegenstände der Opfer zu gelangen. Bei der Kantonspolizei Graubünden sind seit April rund 15 Meldungen über solche Anrufe eingegangen. Bisher seien die Täter erfolglos geblieben, da die betroffenen Personen das Gespräch beendet hätten, so die Kantonspolizei. Obwohl die Täterschaft momentan nur in der Region Heinzenberg aktiv sei, könnten solche Anrufe im ganzen Kanton erfolgen.