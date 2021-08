Autounfall auf der Autobahn A3

Am Donnerstag ist ein Autofahrer bei einem Überholmanöver wegen Aquaplaning von der Strasse abgekommen. Er hat sich nicht verletzt. Der 49-Jährige war auf der Autobahn A3 in Niederunrnen Richtung Chur unterwegs. Beim Überholen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte rechts von der Fahrbahn. Das Auto überschlug sich in der Böschung und kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden. (hai)