Zwei Verletzte bei Auffahrkollision in Näfels

Am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr ereignete sich auf der Oberurnerstrasse in Näfels ein Unfall, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst. Ein Autofahrer war in Fahrtrichtung Näfels unterwegs. Er wollte nach links in die Industrasse abbiegen. Die nachfolgende 71-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät. Folglich kam es zu einer Auffahrkollision.