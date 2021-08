Jugendlicher baut Unfall mit gestohlenem Roller

Am Montag um 14.10 Uhr fuhr ein 14-Jähriger in Glarus mit einem Roller in den vorderen Kotflügel eines Autos. Dabei zog er sich eine Schürfwunde zu. Der Junge war mit seinem 15-jährigen Kollegen und zwei zuvor gestohlenen Rollern auf der Schweizerhofstrasse in Richtung Ygrubenstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Der Jüngere überholte rechtsfahrend ein Auto. Dabei kollidierte er mit dem vorderen Kotflügel. Der Jugendliche stürzte und zog sich eine leichte Schürfung am Knie zu.