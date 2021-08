Brand beim Bahnhof Schiers

Die Meldung, dass ein Feuer zu sehen sei, erreichte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach Mitternacht. Laut einer Mitteilung war der Güterschuppen am angebauten Bahnhofsgebäude praktisch in Vollbrand, als die ausgerückte Feuerwehr Vorderprättigau vor Ort eintraf.

Mehr als 50 Feuerwehrleute rückten aus und konnten ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Bahnhofsgebäude verhindern. Im Einsatz stand auch eine Gruppe der Feuerwehr Landquart, wie es weiter heisst. Nach knapp vier Stunden war das Feuer gelöscht.

Personen wurden keine verletzt. Die Personen aus der Wohnung konnten das Gebäude früh verlassen. Am Güterschuppen sowie am Bahnhofsgebäude entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken.

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. (so)