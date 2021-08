Zwei Verletzte nach Kollision

Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr kurz nach 17 Uhr vom Albula Hospiz in Richtung La Punt-Chamues-ch. Oberhalb der Alp Alesch beabsichtigte er, auf den linksseitigen Kiesparkplatz abzubiegen, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Beim Abbiegen sei es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem hinter ihm fahrenden Auto gekommen. Dieses kam von der Strasse ab und fuhr den linksseitigen Hang hinauf, wo es total beschädigt zum Stillstand kam. Der verletzte 66-jährige Lenker wurde von einer Rega-Crew geborgen, medizinisch versorgt und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen, wie es weiter heisst. Das Auto des 54-Jährigen kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der leicht verletzte Lenker sei von der Rettung Oberengadin zur Kontrolle ins Spital nach Samedan überführt worden. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (so)