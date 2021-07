Rechtsvortritt missachtet – Sachschaden verursacht

Am Dienstagvormittag um 11.35 Uhr kam es auf der Burgstrasse in Glarus zu einer Kollision zwischen zwei Autos, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Ein 39-jähriger Autofahrer war auf der Kirchstrasse in Richtung Stampfgasse unterwegs. Bei der Kreuzung zur Burgstrasse übersah er ein von rechts kommendes, vortrittsberechtigtes Auto und es kam zum Zusammenstoss. Bei der Kollision verletzte sich niemand, an beiden Autos entstand Sachschaden. (so)