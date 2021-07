Stadtpolizei Chur übt Umgang mit Herdenschutzhunden

Im Churer Stadtgebiet werden gemäss der Stadtpolizei Chur immer mehr Herdenschutzhunde zum Schutz von Schafherden eingesetzt. Bei der Stadtpolizei seien in letzter Zeit vermehrt Meldungen über frei laufende Herdenschutzhunde eingegangen, heisst es in einer Mitteilung. Im Rahmen einer Weiterbildung haben die Kadermitarbeitenden der Frontpolizei den Umgang mit Schutzhunden trainiert. In der Ausbildung lernten die Mitarbeitenden die Aufgaben der Herdenschutzhunde kennen, lernten den richtigen Umgang mit den Tieren und auch, wie sie Hunde, die sich ausserhalb der Umzäunung befinden, wieder einfangen können. Nach eigenen Angaben konnte die Stadtpolizei Chur so das richtige Vorgehen mit Schutzhunden üben und Informationslücken schliessen.