Auto drückt Velofahrerin an eine Mauer – und fährt weiter

Eine 53-jährige Velofahrerin war auf der Kerenzerbergstrasse in Richtung Filzbach unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte. Im Bereich Brittenwald wurde sie von einem vorbeifahrenden, weissen Auto gegen die Steinmauer neben der Strasse gedrückt. Dabei zog sie sich Schürfungen am Arm und Bein zu, wie es in der Mitteilung heisst.