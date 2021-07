Töfffahrer kugelt sich bei Selbstunfall die Schulter aus

Kurz vor 12 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf der Klausenstrasse in Linthal ein Selbstunfall. Ein 21-jähriger Töfffahrer war in Richtung Urnerboden unterwegs, als er oberhalb des Restaurants «Bergli» in einer Linkskurve die Herrschaft über seinen Töff verlor. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.