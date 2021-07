Bedienung des Radios führt zu Auffahrunfall

Beim Unfall sei die 53-jährige Mitfahrerin der Unfallverursacherin verletzt worden und habe mit der Ambulanz ins Spital nach Chur gebracht werden müssen. An den drei am Unfall beteiligten Autos entstand teilweise hoher Sachschaden, auch die Strasseneinrichtung wurde beschädigt, wie die Kantonspolizei schreibt. (so)