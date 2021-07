Auto kollidiert mit Mauer

Am Montag gegen 13.30 Uhr kam es auf der Kerenzerstrasse in Mollis zu einem Autounfall mit Sachschadenfolge. Gemäss der Kantonspolizei Glarus war eine 18-jährige Fahrerin von Mollis in Richtung Flizbach unterwegs, als sie aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit mit einer Mauer auf der rechten Fahrbahnseite kollidierte.